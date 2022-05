Test: vedi il fenicottero diverso? Impossibile stai sbagliano! (Di giovedì 26 maggio 2022) vediamo insieme questo divertente e super simpatico rompicapo che deve far lavorare un po’ la vostra mente! Oggi vi vogliamo far lavorare un pochino con questo complicato Test, perchè effettivamente ad un primo sguardo i nostri simpatici amici fenicotteri sembrano tutti uguali, ma nella realtà non è così. (amoreaquattrozampe)Vogliamo quindi far lavorare un po’ la vostra mente e vedere in quanti riescono a dare la risposta corretta nel pochissimo tempo che ci viene dato a disposizione per rispondere, vediamo meglio insieme. Iniziamo con il dire che questi simpatici e bellissimi animali, ovvero i fenicotteri sembrano essere su di una sorta di specchio d’acqua e l’immagine in se per se tende a confondere completamente l’occhio di chi guarda. Poi anche il tempo che ci viene dato, ovvero solamente 10 secondi, sono ... Leggi su formatonews (Di giovedì 26 maggio 2022)amo insieme questo divertente e super simpatico rompicapo che deve far lavorare un po’ la vostra mente! Oggi vi vogliamo far lavorare un pochino con questo complicato, perchè effettivamente ad un primo sguardo i nostri simpatici amici fenicotteri sembrano tutti uguali, ma nella realtà non è così. (amoreaquattrozampe)Vogliamo quindi far lavorare un po’ la vostra mente e vedere in quanti riescono a dare la risposta corretta nel pochissimo tempo che ci viene dato a disposizione per rispondere,amo meglio insieme. Iniziamo con il dire che questi simpatici e bellissimi animali, ovvero i fenicotteri sembrano essere su di una sorta di specchio d’acqua e l’immagine in se per se tende a confondere completamente l’occhio di chi guarda. Poi anche il tempo che ci viene dato, ovvero solamente 10 secondi, sono ...

Advertising

giorgia61233188 : @MT_Meli_ (Segue)Tra L altro per entrare in #Bocconi c ‘è un test che viene superato dal 30/40%.. scopini del cesso… - CronacaSocial : Quanto è grande la tua fede? Quante volte vedi Gesù in questa immagine? La risposta dirà molto sulla tua spirituali… - upndw_com : $UCG (Unicredit): Test doppio massimo giornaliero a 10,48 € #UCG #Unicredit #ftse #ftsemib #ita40 #fib #stocks… - lillydessi : Cosa vedi in questa illusione ottica? L'immagine ha fatto il giro del web, la risposta ti stupirà -… - Ninhursag62 : @NESNAugust @pindapanda30 @elonmusk È un bel quadro se lo giri vedi un uomo. È un' immagine percettiva come quelle… -