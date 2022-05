Strage di Capaci, Scarpinato: “Stefano delle Chiaie è coinvolto” (Di giovedì 26 maggio 2022) “È stato acquisito anche un documento ufficiale redatto dal 1992 nel quale si comunicava a più autorità che Stefano delle Chiaie nella primavera del ’92 si è incontrato con boss mafiosi e che era coinvolto nella Strage di Capaci”. Lo ha detto a Rainews24 l’ex procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, confermando quanto emerso nell’inchiesta che Report ha dedicato alla Strage di Capaci (qui il video). Strage di Capaci, un documento redatto dal 1992 fa riferimento al ruolo di delle Chiaie Per la prima volta Report, nell’inchiesta “La bestia nera” di Paolo Mandani (leggi l’articolo), ha parlato di un coinvolgimento del leader di Avanguardia nazionale, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) “È stato acquisito anche un documento ufficiale redatto dal 1992 nel quale si comunicava a più autorità chenella primavera del ’92 si è incontrato con boss mafiosi e che eranelladi”. Lo ha detto a Rainews24 l’ex procuratore generale di Palermo, Roberto, confermando quanto emerso nell’inchiesta che Report ha dedicato alladi(qui il video).di, un documento redatto dal 1992 fa riferimento al ruolo diPer la prima volta Report, nell’inchiesta “La bestia nera” di Paolo Mandani (leggi l’articolo), ha parlato di un coinvolgimento del leader di Avanguardia nazionale, ...

Advertising

reportrai3 : L' incarico di perquisizione era stato emesso dalla d.d.a. di Caltanissetta in previsione della messa in onda dell'… - reportrai3 : ...nel quale si comunicava a più autorità che Stefano delle Chiaie nella primavera del ’92 si è incontrato con boss… - fattoquotidiano : 'Noi già dopo le stragi abbiamo indagato Stefano delle Chiaie, unitamente a Licio Gelli', le parole sulla strage di… - TeriacaTeresa : RT @reportrai3: Scarpinato, ex Procuratore Generale di Palermo, risponde a una domanda sulla genuinità della notizia della presenza di Stef… - FrankTaricone : RT @fattoquotidiano: 'Noi già dopo le stragi abbiamo indagato Stefano delle Chiaie, unitamente a Licio Gelli', le parole sulla strage di Ca… -