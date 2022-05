Sindaco espone bandiera del Milan in Comune, è polemica: la squadra del paese era appena retrocessa (Di giovedì 26 maggio 2022) E’ polemica nel paese di Trino, in provincia di Vercelli, dove il Sindaco Daniele Pane ha deciso di esporre la bandiera del Milan nel balcone del palazzo del Comune per festeggiare la vittoria dei rossoneri di cui è tifoso. Il simbolo del club è apparso così accanto alla bandiera italiana e a quella dell’UE. A far ulteriormente discutere è il fatto che la squadra di calcio della città era appena retrocessa in Promozione: “La squadra di calcio della città retrocede in Promozione ma non dice nulla. La sua squadra da tifoso vince la serie A, ed è allora che si scatena l’alto senso istituzionale del Sindaco Pane, siamo davanti ad un vilipendio del buon gusto e della ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) E’neldi Trino, in provincia di Vercelli, dove ilDaniele Pane ha deciso di esporre ladelnel balcone del palazzo delper festeggiare la vittoria dei rossoneri di cui è tifoso. Il simbolo del club è apparso così accanto allaitaliana e a quella dell’UE. A far ulteriormente discutere è il fatto che ladi calcio della città erain Promozione: “Ladi calcio della città retrocede in Promozione ma non dice nulla. La suada tifoso vince la serie A, ed è allora che si scatena l’alto senso istituzionale delPane, siamo davanti ad un vilipendio del buon gusto e della ...

Advertising

teo_acm : RT @sportface2016: Polemica a Trino, dove il sindaco ha esposto la bandiera del #Milan nel palazzo del Comune accanto ai vessilli dell'Ital… - sportface2016 : Polemica a Trino, dove il sindaco ha esposto la bandiera del #Milan nel palazzo del Comune accanto ai vessilli dell… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Roma, il sindaco di #Tirana si espone in vista della finale ?? Le dichiarazioni #LeBombeDiVlad #LBDV #News https://… - Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Roma, il sindaco di #Tirana si espone in vista della finale ?? Le dichiarazioni #LeBombeDiVlad #LBDV #News https://… - LeBombeDiVlad : ?? #Roma, il sindaco di #Tirana si espone in vista della finale ?? Le dichiarazioni #LeBombeDiVlad #LBDV #News -