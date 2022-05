Sampdoria | Quagliarella l' uomo guida e riscatto per Sabiri | Sensi in partenza

(Di giovedì 26 maggio 2022) Come riferisce La Gazzetta dello Sport , dopo il CdA di lunedì prossimo, gli uomini di vertice ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, si costruisce la nuova squadra: due i punti di partenza: Saranno Fabio Quagliarella, pronto a rinnovare… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, rinnovo #Quagliarella: le cifre dell'accordo - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, settimana decisiva per l’incontro #Quagliarella-#Lanna - Daniele20052013 : Rinnovo Quagliarella, vicino l’accordo con la Sampdoria: i dettagli - CalcioNews24 : #Sampdoria, i dettagli del possibile nuovo contratto di #Quagliarella ?? -

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "l'uomo guida e ...Commenta per primo Saranno Fabio, pronto a rinnovare fino al 2023, e Abdelhamid Sabiri , che presto sarà riscattato dall'Ascoli, i due punti di partenza dellaper la prossima stagione, che secondo La Gazzetta ...La Sampdoria, dopo la sofferta salvezza in questo campionato, dovrà programmare la prossima stagione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo il CdA di lunedì prossimo, gli uomini di vertice dell ...La Sampdoria starebbe pensando al rinnovo di Quagliarella e al riscatto di Sabiri per il prossimo calciomercato ...