Roma | Zalewski | «Mourinho l’uomo della svolta E’ solo l’inizio»

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nicola, giovanissimo esterno, ha parlato dopo il successo in finale di Conference contro il Feyenoord Nicolaha parlato a Sky Sport dopo-Feyenoord. FARE LA STORIA – «Ho provato a pensarci il meno possibile, anche se l’emozione c’era. I pensieri erano positivi, abbiamo meritato». EMOZIONI – «Se prendessi il pallone e giocassi a testa bassa, non farei quello che mi chiede il mister, che mi chiede tutto il contrario. Devo migliorare ancora qualcosa, ma penso sia stato un buon finale di stagione». TITOLARE – «mi ha detto che sarebbe arrivata la mia occasione. E’ una vittoria meritata che mi ripaga di tutto il lavoro fatto durante l’anno». UOMO– «Dicose ne ...

... la prossima Roma dovrebbe non avere Kumbulla, Diawara e Darboe, c'è un punto interrogativo su ... perché Spinazzola è recuperato, perché Bove sarà la Roma del 2022 - 2023. Sarà comunque un mercato ... Mkhitaryan 6,5 (17' Oliveira 7,5), Zalewski 7,5 (66' Spinazzola 8,5); Pellegrini 8,5, Zaniolo 9 (66' Veretout 7,5); Abraham 8 (87' Shomurodov sv). All. Mourinho 10 D'altro canto, però, bisogna ricordare che Roma non è stata costruita in un giorno ... emblematico il ruolo che hanno assunto poco alla volta Felix Afena-Gyan e Nicola Zalewski, lanciati nella mischia ... Mourinho, insomma, al primo tentativo è riuscito a portare i colori giallorossi dove nessuno era mai riuscito. UEFA Europa Conference League Roma-Leicester 1-0, pagelle: Abraham e Zalewski, che partita!