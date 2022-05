Prende a calci la compagna Arrestato 36enne

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il personale della Sezione Volanti è intervenuto nella tarda mattinata di ieri, in un appartamento del centro città, in quanto una donna, chiedendo aiuto ai colleghi della Sala Operativa 113, riferiva di essere stata aggredita dal compagno con il quale è già in fase di separazione. Sul posto ad attendere l’arrivo dei poliziotti la vittima dell’aggressione che, visibilmente scossa, ha raccontato loro che il compagno – untarantino con precedenti specifici per maltrattamenti in famiglia – era ritornato qualche minuto prima e per futili motivi l’aveva malmenatandola a. La donna ha raccontato delle continue violenze subite dal compagno e mai denunciate. Non ultima in ordine di tempo quella di un paio di giorni or sono, quando il suo compagno, accecato da una ingiustificata gelosia, durante la notte l’aveva ...