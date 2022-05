Pd-M5s-Sinistra pensano a primarie congiunte in Sicilia (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Pd, a Roma, invita alla cautela ma le primarie Siciliane del centroSinistra sembrano ormai decise. Della faccenda hanno parlato ieri sera Giuseppe Conte ed Enrico Letta e dal Nazareno spiegano che "è una delle ipotesi", ma "nessuna decisione è stata presa". Diverso però l'atteggiamento del mondo a Sinistra del Pd. Nicola Fratoianni dà la cosa per fatta, "bene così" e Claudio Fava è già pronto a partecipare con il sostegno di buona parte della Sinistra.In casa Pd, raccontano, ci sarebbe la disponibilità del segretario Letta e del responsabile enti locali Francesco Boccia, ma l'idea non sarebbe troppo gradita all'area di Base riformista. Di sicuro, precisano fonti del partito, si tireranno le somme solo dopo il primo turno delle amministrative. Nel colloquio di ieri tra Conte e Letta si è cominciato a ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Pd, a Roma, invita alla cautela ma lene del centrosembrano ormai decise. Della faccenda hanno parlato ieri sera Giuseppe Conte ed Enrico Letta e dal Nazareno spiegano che "è una delle ipotesi", ma "nessuna decisione è stata presa". Diverso però l'atteggiamento del mondo adel Pd. Nicola Fratoianni dà la cosa per fatta, "bene così" e Claudio Fava è già pronto a partecipare con il sostegno di buona parte della.In casa Pd, raccontano, ci sarebbe la disponibilità del segretario Letta e del responsabile enti locali Francesco Boccia, ma l'idea non sarebbe troppo gradita all'area di Base riformista. Di sicuro, precisano fonti del partito, si tireranno le somme solo dopo il primo turno delle amministrative. Nel colloquio di ieri tra Conte e Letta si è cominciato a ...

fattoquotidiano : Regionali Sicilia, per la prima volta Pd-M5s-Sinistra faranno primarie unitarie per scegliere il candidato - repubblica : Conte e Letta siglano l'intesa: in Sicilia esordio delle primarie unitarie Pd-sinistra-M5S - vivinbaro : RT @janavel7: Come una lumaca morta, il M5s ha lasciato dietro di sé una scia di bava appiccicata a molti partiti, a destra e a sinistra.… - toni08061963 : RT @FQLive: #ULTIMORA Regionali Sicilia, per la prima volta M5s-Pd-Sinistra faranno primarie unitarie - Rosyfree74 : RT @_Gi_Ci_: @fattoquotidiano Altro potenziale errore del M5S. 1) Non si chiariscono prima tante altre cose (sul piano nazionale e locale,… -