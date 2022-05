Nel nuovo cortometraggio di Bagnasco un omaggio a Franco Battiato. (Di giovedì 26 maggio 2022) di Giordano Casiraghi Avrà il titolo di "Un giorno in più" il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Fabio Bagnasco. Dal decimo libro dei "Dialoghi" del filosofo romano Lucio Anneo Seneca racconta ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 maggio 2022) di Giordano Casiraghi Avrà il titolo di "Un giorno in più" ilscritto e diretto da Fabio. Dal decimo libro dei "Dialoghi" del filosofo romano Lucio Anneo Seneca racconta ...

Advertising

santegidionews : La Comunità di #SantEgidio accompagna con la preghiera il cardinale Matteo Zuppi nel nuovo servizio alla Chiesa com… - gualtierieurope : Congratulazioni al Cardinale Matteo #Zuppi, Arcivescovo di Bologna, nominato da Papa Francesco nuovo Presidente del… - fattoquotidiano : Quando De Mita riunì i centristi a Napoli nel 2017: “Un nuovo partito? Non sono mica come Renzi che ne fa uno al gi… - DiocesiAcireale : #VENA Programma estivo degli appuntamenti in Santuario e nel nuovo Santuario all'aperto - dal 21 Maggio al 2 Luglio… - elonmusk8896 : RT @ASI_spazio: L'ASI investe sui #nanosatelliti attraverso un nuovo programma di sviluppo per tecnologie e missioni satellitari. Il progra… -