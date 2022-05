Moody’s taglia le stime di crescita dell’Italia nel 2022 Dal +3 | 2% al +2 | 3%

Advertising

Crescita mondiale più debole e possibile recessione a livello globale. Sembrerebbero questi gli scenari che si vanno a delineare per le economie avanzate e non solo.ha tagliato le stime di crescita per l'anno in corso e, per il prossimo, a causa degli choc sul lato dell'offerta e dell'aumento del tasso di inflazione innescati dal conflitto in Ucraina e ...ha tagliato le stime di crescita dell'Italia nel 2022 al +2,3%, dal +3,2% previsto a marzo, e quelle nel 2023 dal +2,1% al +1,7%. L'Eurozona, si legge nel nuovo Macro Global Outlook, crescerà ...