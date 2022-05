Le lacrime di Mou e la gioia meritata per Roma | la Roma e i suoi tifosi

Advertising

SkySport : Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ??… - sportmediaset : Mourinho in lacrime: 'Abbiamo scritto la storia, voglio restare alla Roma' #conference #roma #mourinho… - masetti_andrea : RT @SkySport: Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ?? - ValeRossignoli : RT @SkySport: Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ?? - Gillix83 : RT @SkySport: Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ?? -

Dopo il trionfo della Roma in Conference League ecco il commento di Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta. In studio Antonino MoriciLo ha detto inil tecnico della Roma, Josè Mourinho , a Sky dopo il successo in Conference ... È stato difficile per una competizione sulla quale puntavamo', ha aggiuntotogliendo dubbi sul ...Ad insegnarcelo è stato lo stesso Josè Mourinho, uomo che ha vinto tutto e che ha visto di tutto nel mondo del calcio, ma capace ancora di emozionarsi per la vittoria di un ennesimo trofeo e di ...C'era adrenalina nell'aria, ieri, per le strade di Roma. E come nella canzone di De Gregori, tutto si arroventava col passare delle ore. I sampietrini del centro, i palazzoni delle ...