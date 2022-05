Kevin Spacey accusato di molestie sessuali nel Regno Unito potrebbe affrontare un processo (Di giovedì 26 maggio 2022) Kevin Spacey è stato formalmente accusato di molestie sessuali nel Regno Unito e potrebbe presto affrontare un processo. Kevin Spacey dovrà affrontare nuovi problemi legali: è l'attore nel Regno Unito è stato infatti accusato di molestie sessuali e di aver avuto un rapporto non consensuale. L'indagine compiuta dalla Crown Prosecution Service è durata oltre un anno e ora la star di House of Cards è stato formalmente informato delle accuse. Rosemary Ainslie, a capo della CPS (Special Crime Division), ha dichiarato: "Abbiamo autorizzato la denuncia penale contro Kevin ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022)è stato formalmentedinelprestoundovrànuovi problemi legali: è l'attore nelè stato infattidie di aver avuto un rapporto non consensuale. L'indagine compiuta dalla Crown Prosecution Service è durata oltre un anno e ora la star di House of Cards è stato formalmente informato delle accuse. Rosemary Ainslie, a capo della CPS (Special Crime Division), ha dichiarato: "Abbiamo autorizzato la denuncia penale contro...

