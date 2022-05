Istat | a maggio aumenta fiducia consumatori e imprese

Advertising

Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), in maggio l'indice della fiducia dei consumatori ha registrato in Italia una crescita a 102,7 punti dai 100,0 punti di aprile (100,8 punti in marzo), contro i 100,5 punti del consensus. A maggio 2022 si stima un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100 a 102,7) sia dell'indice del clima di fiducia delle imprese (da 108,4 a 110,9).