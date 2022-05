Delega fiscale, stasera riunione governo - maggioranza (Di giovedì 26 maggio 2022) Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli ha convocato per stasera a Palazzo Chigi i rappresentanti della maggioranza, per discutere della Delega fiscale. Il provvedimento è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli ha convocato pera Palazzo Chigi i rappresentanti della, per discutere della. Il provvedimento è ...

Advertising

marattin : Oggi il governo ha chiesto l’arrivo in aula della delega fiscale il 20 giugno. Dopo una necessaria riunione di magg… - borghi_claudio : @claudiocerasa Oppure tu non sai che la delega fiscale non è riforma abilitante del PNRR. Io il testo del PNRR vota… - borghi_claudio : @ButaEnrico @TaniaeCocker C'è anche una terza possibilità ovvero che qualcuno faccia finta di non sapere che la del… - Marko_Morandi : RT @gspazianitesta: Se poi si entra nel merito, lo stupore aumenta - o lascia il posto ad altre considerazioni - se si nota che l'associazi… - petregiamp : RT @gspazianitesta: Se poi si entra nel merito, lo stupore aumenta - o lascia il posto ad altre considerazioni - se si nota che l'associazi… -