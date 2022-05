Cdx, FdI: "L'alleanza alle Politiche? Non è scontata Per i candidati nei collegi si deve partire dai sondaggi" (Di giovedì 26 maggio 2022) "Auspichiamo che il Centrodestra sia unito alle prossime elezioni Politiche, se ci saranno le condizioni". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sicuramente il Centrodestra sarà unito... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 26 maggio 2022) "Auspichiamo che il Centrodestra sia unitoprossime elezioni, se ci saranno le condizioni". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sicuramente il Centrodestra sarà unito... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Cdx, FdI: 'L'alleanza alle elezioni politiche non è scontata, va costruita' - UmberHouse : @BoniElisa1 @borghi_claudio @Ardito98731919 @a_meluzzi E leu nel 2023 è più facile sia alleata con FdI e lega o pd… - Niko_VI : @queequeg1901 Se ci mettiamo dentro anche FdI (quindi staccato dal cdx) un 30% potrebbe farlo! Senza FdI nel più ro… - UmberHouse : @Claudio26875001 @borghi_claudio @Nikyuao E cosa cambia? Il cdx è passato dal 49% al 44% di oggi. 05/03/20 Lega 30%… - mimmo_rinaldi : @DSantanche Il #votosubito ve lo siete rimangiati voi del cdx coeso per 4 schifose poltrone. E FdI non uscendone è… -