Ucraina, la Russia: "Corridoio per l'uscita delle navi da Mariupol" (Di mercoledì 25 maggio 2022) La guerra in Ucraina fa registrare spiragli di tregua sul fronte della crisi alimentare. Il ministero della Difesa russo ha annunciato l'apertura di un Corridoio umanitario per l'uscita in sicurezza delle navi straniere dal porto di Mariupol. Dichiarazioni in questo senso le ha fatte, mercoledì 25 maggio, Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale russa. "Per l'uscita sicura delle navi straniere dal porto di Mariupol si è organizzato un Corridoio umanitario lungo 115 miglia e largo 2 miglia in direzione del Mar Nero", ha annunciato. "A seguito di una serie di misure adottate dalla Marina russa, il pericolo di mine nelle acque del porto di Mariupol non c'è ...

