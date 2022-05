Reddito di cittadinanza, Renzi vuole eliminarlo con un referendum (Di mercoledì 25 maggio 2022) Da tempo ha ingaggiato una battaglia contro i poveri e oggi rilancia una sua vecchia idea: quella di un referendum abrogativo sul Reddito di cittadinanza. La proposta risale a quasi un anno fa. Ora la ritira fuori dal cassetto. Matteo Renzi, ovvero colui che fece indignare mezza Italia sostenendo, per confutare la bontà della misura bandiera del M5S, che “la gente deve soffrire, rischiare, provare, correre, giocarsela”, oggi ritira fuori il referendum abrogativo. Renzi da tempo ha ingaggiato una battaglia contro i poveri. È quella del referendum abrogativo sul Reddito di cittadinanza “Vogliamo abolire il Reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Da tempo ha ingaggiato una battaglia contro i poveri e oggi rilancia una sua vecchia idea: quella di unabrogativo suldi. La proposta risale a quasi un anno fa. Ora la ritira fuori dal cassetto. Matteo, ovvero colui che fece indignare mezza Italia sostenendo, per confutare la bontà della misura bandiera del M5S, che “la gente deve soffrire, rischiare, provare, correre, giocarsela”, oggi ritira fuori ilabrogativo.da tempo ha ingaggiato una battaglia contro i poveri. È quella delabrogativo suldi“Vogliamo abolire ildie come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di ...

