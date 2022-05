Pistola contro 11enne per rapinare scooter al padre

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non esitano a puntare le armi da fuocoi bambini, i criminali, a Napoli: l’ultimo episodio è di ieri sera, in via Marina, dove questa volta a vedersi minacciato di morte è stato il figliodi Gianfranco Wurzburger, presidente di Assogioca, un’associazione di volontariato. Wurzburger, ex consigliere comunale di Napoli, è stato costretto a consegnare losul quale viaggiava con il figlio. Stava tornando a casa dopo la “Partita del Cuore” tenuta ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona, quando è stato bloccato da cinque persone in sella a tre. “Al rientro dalla partita, – ha spiegato a chi l’ha contattato – cinque balordi armati hanno accerchiato me e mio figlio di 11 anni per portarsi via lo! Puntare una...