Nell’Occidente senza punti di fuga, «Tori e Lokita» corrono per esistere (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tori e Lokita sono due ragazzini africani arrivati in Belgio coi trafficanti, si presentano come fratello e sorella, e di fatto lo sono perché il loro è un legame nato L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 25 maggio 2022)sono due ragazzini africani arrivati in Belgio coi trafficanti, si presentano come fratello e sorella, e di fatto lo sono perché il loro è un legame nato L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marilovesgr33n : @iuvinale_n Infatti la Cina, senza dare troppo nell'occhio, sta aiutando Mosca contro l'Occidente - antojackie : RT @antojackie: In che cosa questo secolo è peggiore? Forse Perché nell’ebrietà di tristezza e d’angosce Ha toccato la piaga più nera Senza… - ContiNicola_ : @MauroGiubileo A me uno Stato europeo e cristiano, con 144mln di abitanti e un Pil simile a quello Italiano, non sp… - Bufalenet : @tw_azuech che vede nell'Occidente tutto, senza eccezioni, un nemico causa dei i suoi guai che vuole la Russia affa… - danieleferrari9 : Se dovessi scegliere se vivere in Russia o in Occidente sicuramente scegliere quest'ultimo.senza dubbio anche perch… -