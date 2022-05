Milano | tabaccaio ruba a un cliente un Gratta e vinci da 100mila euro | indagato per truffa aggravata

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Un uomo di 46 anni di origine cinese, gestore di una tabaccheria nella periferia di, noto ai residenti del quartiere Ripamonti con il soprannome di “Enzo”, èpercon l’accusa di averto unvincente a un suo. I fatti risalgono al giugno 2021. A riscattare gli oltre 80miladellata sarebbe stata la titolare della tabaccheria, convivente dell’uomo, che è attualmente indagata per ricettazione. Secondo quanto ricostruito del pm Cristian Barilli, l’uomo vittima di, prima di andare al lavoro, si era fermato a fare colazione in un bar e tabacchi in zona Ripamonti. Dopo aver consumato caffè e brioche, l’uomo 59enne ha deciso di ...

commenta Un uomo di 46 anni, gestore di un bar tabaccheria alla periferia di, è indagato per truffa aggravata con l'accusa di aver sottratto un 'Gratta e Vinci' a un suo ... ilva a ......è sfumata per essere stato imbrogliato dal gestore del bar tabaccheria alla periferia di... lei 36enne per ricettazione, risale al giugno dell'anno scorso e ricorda quello del...Sottrae un "Gratta e Vinci" da 80mila euro al cliente e lo intasca la convivente a Milano: tabaccaio indagato per truffa aggravata ...L'uomo è accusato di essersi intascato il biglietto vincente che sarebbe poi stato incassato dalla sua convivente ...