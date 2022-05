La Pontina sarà bloccata per tre notti, il traffico sarà deviato: ecco tutte le informazioni (Di mercoledì 25 maggio 2022) Come conferma Anas, a partire dalla notte del 25 Maggio, fino alla mattina del 28 Maggio, la Pontina, verso Roma, rimarrà chiusa dalle 21:00 alle 6:00 del mattino. Da stanotte inizieranno le operazioni per la rimozione del cantiere riguardante la sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale della statale 148 “Pontina”. Esattamente tra il km 10.550 (Viale dell’Oceano Pacifico) ed il 24 (Castel Romano). Leggi anche: Roma-Feyenoord, la Questura blocca bus e tram per la finale di Conference Leauge, è polemica: “nega il diritto alla mobilità dei romani” L’intervento presentato da Anas Le operazioni sono legate al progetto di potenziamento e riqualificazione per la Pontina. Un piano presentato per la prima volta, da Anas, lo scorso 29 Aprile 2021. L’obiettivo è quello di poter rendere il tratto sicuro cercando di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Come conferma Anas, a partire dalla notte del 25 Maggio, fino alla mattina del 28 Maggio, la, verso Roma, rimarrà chiusa dalle 21:00 alle 6:00 del mattino. Da stanotte inizieranno le operazioni per la rimozione del cantiere riguardante la sostituzione delle barriere di sparticentrale della statale 148 “”. Esattamente tra il km 10.550 (Viale dell’Oceano Pacifico) ed il 24 (Castel Romano). Leggi anche: Roma-Feyenoord, la Questura blocca bus e tram per la finale di Conference Leauge, è polemica: “nega il diritto alla mobilità dei romani” L’intervento presentato da Anas Le operazioni sono legate al progetto di potenziamento e riqualificazione per la. Un piano presentato per la prima volta, da Anas, lo scorso 29 Aprile 2021. L’obiettivo è quello di poter rendere il tratto sicuro cercando di ...

