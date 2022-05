(Di mercoledì 25 maggio 2022) È stata compiuta in unaelementare di Uvalde, in Texas: sono stati uccisi 19 bambini e 2 adulti

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: La peggior strage in una scuola statunitense degli ultimi dieci anni - ilpost : La peggior strage in una scuola statunitense degli ultimi dieci anni - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Texas, strage nella scuola elementare: uccisi 18 bambini. Biden: 'Fermiamo q… - DG_Xian : #Texas e che vuoi commentare all'ennesima strage negli USA di innocenti da parte di qualche pazzo armato? Niente. M… -

... e ricorda che appena 10 giorni fa un diciottenne, come il killer di Uvalde, aveva fatto una... che si astiene da commenti e offre una cronaca molto asciutta delmassacro in un istituto ......commemorazione delladi Capaci, all'albero Falcone, e si notava l'assenza di Lagalla; questa destra non riesce proprio a prendere le distanze da quella stagione infausta. Forse è la...L'uomo è stato bloccato e ucciso dalle forze dell'ordine. Un ragazzo di 18 anni è entrato nella struttura massacrando 19 bambini e due insegnanti. I rilievi sul luogo della strage nella scuola element ...Vedi anche Running Undici giorni di corsa per ricordare le undici vittime delle stragi di Palermo del 1992 Un atto di denuncia chiaro contro chi continua a opporsi a varare leggi più restrittive rigua ...