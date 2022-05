Ciarambino | “Terra dei Fuochi | nostra legge una svolta nel contrasto ai roghi”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La proposta dipresentata dal Movimento 5 Stelle per ilalladeiè oggi quantomai attuale. A fronte di un documentato calo dei, si registra infatti un sensibile incremento di abbandoni e sversamenti illeciti di rifiuti, che sono la causa principale degli incendi. Un fenomeno che impone di dare un’accelerata a un provvedimento che può rappresentare una vera e proprianella lotta a un’emergenza con la quale facciamo i conti da troppi anni. Sono contenta che la Commissione Ambiente abbia scelto di affrontare un tema che da sempre rappresenta una priorità per il Movimento 5 Stelle. Adesso mi auguro che l’iter di approvazione dellapossa procedere spedito”. È quanto ha dichiarato la ...

Agenzia ANSA

