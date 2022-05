Cagliari | comunicato UFFICIALE | «Nessuna trattativa per cedere il club»

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari, smentite le voci di cessione del club - TuttoCagliari : Comunicato Cagliari: “Nessuna trattativa per cessione club a holding internazionale” - Comune_Cagliari : La D.Generale Ambiente della Commissione Europea ha ufficialmente comunicato l’accettazione: #Cagliari è candidata… - ArciValdiMagra : RT @MiC_Italia: #Berlinguer, @dariofrance ricorda a Cagliari l’ex segretario del PCI alla vigilia dell’anniversario dei 100 anni dalla nasc… - ClaudioBocci : RT @MiC_Italia: #Cultura, @dariofrance a Cagliari per celebrare i 160 anni dell'Istituto Pietro Martini: «Con il nuovo museo dei Giganti di… -

Cagliari Calcio

Il Sindaco Paolo Truzzu manifesta soddisfazione per l'accettazione della candidatura: "Con ildella Commissione Europea,è ora ufficialmente candidata al Premio Capitale Verde ...Si tratta di, Firenze, Prato in Italia, Murcia e Valencia in Spagna, Košice in Slovacchia, Cracovia in Polonia, Sofia in Bulgaria. Il Green Capital Award della Commissione europea ... Comunicato della Società CAGLIARI. "La società Cagliari Calcio smentisce categoricamente la fondatezza di quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di informazione circa la presunta trattativa in essere per la cess ...Questo lo statement del Cagliari Calcio a proposito delle voci sulla vendita del club a un gruppo internazionale. La società smentisce le trattative, ma sul profilo della holding precisa tutte le ...