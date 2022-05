Avvocatura e imprese | Protocollo d’intesa tra Ordine e Consorzio Asi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Promuovere eventi formativi, studi e ricerche su tematiche legate allo sviluppo industriale e socio-economico, al ruolo dell’, sui temi della ‘giustizia’ e del ‘diritto’ nei processi industriali e negli investimenti nelle aree produttive. Con questi obiettivi è stato sottoscritto iltra il Consiglio dell’degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e ilper l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta. Un Comitato paritetico permanente avrà il compito di coordinare le attività e proporre iniziative funzionali all’attuazione del. “Prosegue il percorso di collaborazione con il territorio – ha commentato la Presidente delAsi Caserta Raffaela Pignetti – per ...

