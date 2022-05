Avanti un Altro | “Sarà tra i protagonisti!”: nuovo ingresso sensazionale, direttamente dal GF VIP (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il programma di Canale5 sta per rivoluzionarsi. Avanti un Altro ha un nuovo super ingresso, il GF VIP l’ha messo in primo piano Avanti un Altro (Youtube)È uno dei game show più amati e seguiti della televisione, Avanti un Altro. I suoi conduttori, l’intramontabile coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, rendono il programma divertente e incalzante. La scelta dei concorrenti, poi, è sempre ben oculata: spesso si tratta di personaggi estremamente iconici, divertenti e originali. Lo show, quindi, è una certezza per Canale5. Nelle ultime ore, Mediaset sta pensando intensamente alla sua formula di presentazione e sta progettando alcune novità per la prossima stagione. Una di queste sembra arrivare direttamente dal ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il programma di Canale5 sta per rivoluzionarsi.unha unsuper, il GF VIP l’ha messo in primo pianoun(Youtube)È uno dei game show più amati e seguiti della televisione,un. I suoi conduttori, l’intramontabile coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, rendono il programma divertente e incalzante. La scelta dei concorrenti, poi, è sempre ben oculata: spesso si tratta di personaggi estremamente iconici, divertenti e originali. Lo show, quindi, è una certezza per Canale5. Nelle ultime ore, Mediaset sta pensando intensamente alla sua formula di presentazione e sta progettando alcune novità per la prossima stagione. Una di queste sembra arrivaredal ...

