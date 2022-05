(Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “RI-. Uniti dal fil vert” è il titolo dell’evento del Gruppo, tenutosi alla Fabbrica del Vapore di Milano, per la presentazioneTerza Edizione del Bilancio didel Gruppo. L’evento, moderato da Federico Taddia, ha visto la partecipazione di più voci, esperienze, e: tra gli ospiti, l’Europarlamentare Elisabetta Gualmini, il Professor Attilio Scienza, il direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni, il fondatore di ZeroCO2 Andrea Pesce, e la direttrice editoriale di Innesti, Martina Liverani.Un dialogo aperto su come diverse realtà operano e comunicano per lasciare allea venire un pianeta migliore e su come la responsabilità, soprattutto per le ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Vino, le “Ri-Generazioni” di Caviro nel segno della sostenibilità - - Tele_Nicosia : Vino, le “Ri-Generazioni” di Caviro nel segno della sostenibilità - ZerounoTv : Vino, le “Ri-Generazioni” di Caviro nel segno della sostenibilità - LaNotifica : Vino, le “Ri-Generazioni” di Caviro nel segno della sostenibilità - ItaliaNotizie24 : Vino, le “Ri-Generazioni” di Caviro nel segno della sostenibilità -

Italpress

Un dialogo aperto su come diverse realtà operano e comunicano per lasciare allea ...(70% della composizione dei ricavi per l'anno fiscale 2020/21) e il Gruppo è primo nel settorea ...Custodire l'ambiente, lasciare le cose in ordine per chi viene dopo. È uno dei principi guida del gruppo Caviro, che a Milano con l'evento 'RI -. Uniti dal fil vert della sostenibilità', ha presentato la Terza Edizione del Bilancio di Sostenibilità. Con 12.000 soci e 27 cantine in 7 regioni d'Italia, Caviro rappresenta la più ... Vino, le "Ri-Generazioni" di Caviro nel segno della sostenibilità Agenzia di stampa Italpress ROMA (ITALPRESS) – “RI-GENERAZIONI. Uniti dal fil vert della sostenibilità” è il titolo dell’evento del Gruppo CAVIRO, tenutosi alla Fabbrica del Vapore di Milano, per la presentazione della Terza Edi ...Gianluca Costanzo è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia. Eletto all’unanimità dal Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori, prende il posto di Gero La Rocca. Class ...