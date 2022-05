Vaiolo delle scimmie, salgono a 5 i casi confermati in Italia. Due contagi sospetti in Sicilia. Spallanzani: «Possibile legame con le Canarie» (Di martedì 24 maggio 2022) salgono a 5 i casi confermati in Italia di Vaiolo delle scimmie e sono in corso accertamenti su altri casi sospetti. Il quinto caso ha «caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti», secondo quanto riferisce l’Istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Sui primi tre contagi registrati in Italia in queste settimane, l’Istituto ha «completato la prima fase dell’analisi della sequenza del DNA del Monkeypox virus». La sequenza è stata effettuata per il «gene dell’emoagglutinina (HA), che consente l’analisi filogenetica». È risultato che i campioni Italiani sono simili al ceppo dell’Africa Occidentale e presentano una «similarità del ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022)a 5 iindie sono in corso accertamenti su altri. Il quinto caso ha «caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti», secondo quanto riferisce l’Istituto di malattie infettive Lazzarodi Roma. Sui primi treregistrati inin queste settimane, l’Istituto ha «completato la prima fase dell’analisi della sequenza del DNA del Monkeypox virus». La sequenza è stata effettuata per il «gene dell’emoagglutinina (HA), che consente l’analisi filogenetica». È risultato che i campionini sono simili al ceppo dell’Africa Occidentale e presentano una «similarità del ...

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - yajamer : RT @MariaDellaMoni6: AIFA HA AUTORIZZATO IL TECOVIRIMAT PER IL VAIOLO DELLE SCIMMIE Marcello Pamio Il farmaco TECOVIRIMAT per uso umano è s… - kkzoel : RT @AnnaMariaMadia1: Il paziente 0 del vaiolo delle scimmie. -