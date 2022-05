Usa: spari in una scuola elementare, almeno due bambini morti (Di martedì 24 maggio 2022) Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una una sparatoria in una scuola in Texas. Lo riportano i media americani. L'attentato è avvenuto alla Robb Elementary di Uvalde, in Texas, ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 24 maggio 2022) Duee una decina feriti. E' il bilancio di una una sparatoria in unain Texas. Lo riportano i media americani. L'attentato è avvenuto alla Robb Elementary di Uvalde, in Texas, ...

