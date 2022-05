Usa, sparatoria in una scuola in Texas: morti almeno 14 studenti e un insegnante. Ucciso il killer: è un ex alunno 18enne (Di martedì 24 maggio 2022) sparatoria in una scuola elementare in Texas: almeno 14 studenti e un insegnante sono rimasti uccisi. L’aggressore, secondo i media americani, era il 18enne Salvador Roma, ex alunno dello stesso istituto, ed è stato Ucciso dalle forze di polizia intervenute sul posto. La sparatoria è avvenuta alla Robb Elementary School di Uvalde, a una cinquantina di chilometri da San Antonio: è iniziata intorno alle 13, ora locale, e secondo le prime ricostruzioni, i soccorritori sono arrivati alle 13.06. Nonostante la velocità di intervento, il killer era già riuscito a sparare a più di 15 persone. Molti dei bambini feriti sono stati trasportati in ospedale. Le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad aprire il fuoco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022)in unaelementare in14e unsono rimasti uccisi. L’aggressore, secondo i media americani, era ilSalvador Roma, exdello stesso istituto, ed è statodalle forze di polizia intervenute sul posto. Laè avvenuta alla Robb Elementary School di Uvalde, a una cinquantina di chilometri da San Antonio: è iniziata intorno alle 13, ora locale, e secondo le prime ricostruzioni, i soccorritori sono arrivati alle 13.06. Nonostante la velocità di intervento, ilera già riuscito a sparare a più di 15 persone. Molti dei bambini feriti sono stati trasportati in ospedale. Le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad aprire il fuoco ...

Advertising

fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - petergomezblog : Usa, sparatoria in una scuola in Texas: morti 14 studenti e un insegnante. Media: “Ucciso il killer 18enne”… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Aggiornamento sparatoria in #Texas. Il bilancio delle vittime sale drammaticamente: i morti sarebbero almeno 15 htt… - amerigormea : RT @fanpage: ULTIM'ORA Aggiornamento sparatoria in #Texas. Il bilancio delle vittime sale drammaticamente: i morti sarebbero almeno 15 htt… -