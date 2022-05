Una Vita anticipazioni: Alodia ed il matrimonio combinato (Di martedì 24 maggio 2022) Una Vita anticipazioni, Alodia ed il matrimonio combinato: la ragazza riceve un’inaspettata notizia dai genitori, altri problemi per lei. Come di consueto, arrivano le anticipazioni di Una Vita anche per la puntata che andrà in onda martedì 24 maggio; grande protagonista la domestica dei Dominguez, Alodia, che ha scoperto di essere rimasta incinta di Ignazio. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 24 maggio 2022) Unaed il: la ragazza riceve un’inaspettata notizia dai genitori, altri problemi per lei. Come di consueto, arrivano ledi Unaanche per la puntata che andrà in onda martedì 24 maggio; grande protagonista la domestica dei Dominguez,, che ha scoperto di essere rimasta incinta di Ignazio. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : In arrivo la letterina dall'europa scritta dal simpatico GENTILONI. Spero sia chiaro a tutti perché il catasto è st… - RaiPlay : 'Abbiamo una sola vita e dobbiamo assolutamente poterla vivere con verità e dignità, questa è la bellezza”… - giroditalia : ?? Few certainties in life, one of them being that every day @mathieuvdpoel will attack. ?? Poche certezze nella vit… - IlKazuma : RT @theboss_1908: Tra tifosi ci sta tutto, ma la società @milan che permette a sto gruppetto di bimbi minkia di fare ste pagliacciate dopo… - stranierovunque : AHIA «Le sue relazioni con Giuliano erano completamente mutate. Pareva un altro, dopo il ritorno dal viaggio di noz… -