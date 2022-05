Un posto al sole: Niko è in forte crisi (Di martedì 24 maggio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Niko dovrà presto prendere una decisione riguardo alla proposta fatta da Micaela e Manuela. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella ormai è davvero in crisi. Niko non sa come comportarsi con Manuela e Micaela (web)Come se non bastasse, la Graziani deve subire una ramanzina da parte di Ornella, furiosa per il suo comportamento. Lo stress a cui è costretta, porterà Ross a fare un grosso errore in corsia tanto da mettere in pericolo la sua carriera. Intanto, Niko non sa che fare. Il Poggi è preoccupato per la decisione di Micaela e Manuela. Le due vogliono portare di nuovo Jimmy con loro in vacanza. Infine, Guido e ... Leggi su formatonews (Di martedì 24 maggio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere chedovrà presto prendere una decisione riguardo alla proposta fatta da Micaela e Manuela. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella ormai è davvero innon sa come comportarsi con Manuela e Micaela (web)Come se non bastasse, la Graziani deve subire una ramanzina da parte di Ornella, furiosa per il suo comportamento. Lo stress a cui è costretta, porterà Ross a fare un grosso errore in corsia tanto da mettere in pericolo la sua carriera. Intanto,non sa che fare. Il Poggi è preoccupato per la decisione di Micaela e Manuela. Le due vogliono portare di nuovo Jimmy con loro in vacanza. Infine, Guido e ...

