Ucraina, a Mariupol trovati 200 corpi. Mosca: piano di pace italiano ancora non visto (Di martedì 24 maggio 2022) Liberato dai russi il soldato che mandò a quel paese la Moskva Kiev, 24 maggio 2022 - Il conflitto in Ucraina è giunto all'89° giorno. E, mentre è arrivata la prima condanna per crimini di guerra (il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Liberato dai russi il soldato che mandò a quel paese la Moskva Kiev, 24 maggio 2022 - Il conflitto inè giunto all'89° giorno. E, mentre è arrivata la prima condanna per crimini di guerra (il ...

