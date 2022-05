Top Gun, l'originale, e la sua colonna sonora che non invecchia mai (Di martedì 24 maggio 2022) Si dice Top Gun e immediatamente si pensa al film dell’86 che lanciò Tom Cruise nello star system, non solo come pilota di caccia della Marina degli Stati Uniti. Ma non solo, perché anche i meno esperti della pellicola di Tony Scott ricordano almeno una canzone in particolare, e non solo perché il brano (Take My Breath Away) ha collezionato un premio Oscar e un Golden Globe come Miglior canzone originale – dettaglio non da poco. Adesso che sta per “atterrare” nelle sale Top Gun: Maverick, già incensato dalla critica, tutto quello che riguarda il sequel, ma anche il film originale, è motivo d’interesse. A proposito di musica per il cinema, nella colonna sonora di Top Gun: Maverick, in uscita il 27 maggio per Interscope Records, oltre ad alcuni brani del primo film, ci sono canzoni inedite come I Ain’t Worried dei ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 maggio 2022) Si dice Top Gun e immediatamente si pensa al film dell’86 che lanciò Tom Cruise nello star system, non solo come pilota di caccia della Marina degli Stati Uniti. Ma non solo, perché anche i meno esperti della pellicola di Tony Scott ricordano almeno una canzone in particolare, e non solo perché il brano (Take My Breath Away) ha collezionato un premio Oscar e un Golden Globe come Miglior canzone– dettaglio non da poco. Adesso che sta per “atterrare” nelle sale Top Gun: Maverick, già incensato dalla critica, tutto quello che riguarda il sequel, ma anche il film, è motivo d’interesse. A proposito di musica per il cinema, nelladi Top Gun: Maverick, in uscita il 27 maggio per Interscope Records, oltre ad alcuni brani del primo film, ci sono canzoni inedite come I Ain’t Worried dei ...

