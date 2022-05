Tedros Ghebreyesus rieletto direttore generale Oms

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) –Adhanomdell’Organizzazione mondiale della sanità. Il mandato è stato confermato durante la 75.esima Assemblea mondiale della sanità, in corso a Ginevra., eletto per la prima volta Dg dell’Oms nel 2017, era l’unico candidato e resterà in carica per altri 5 anni. Il nuovo mandato inizierà il 16 agosto di quest’anno. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia ANSA

