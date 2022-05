Stefania Craxi: "La linea di politica estera di un grande Paese non può conoscere né divisioni né oscillazioni, oggi più che mai” (Di martedì 24 maggio 2022) Al netto delle polemiche politiche conseguenti alla sua elezione, Stefania Craxi è stata eletta nuova presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, con 12 voti a favore, mentre 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5s) succedendo a Vito Petrocelli, esponente del Movimento Cinque Stelle, che era stato travolto dalle polemiche per alcune fin troppo appariscenti posizioni filo russe. Vinta la conta dei voti ora c’è da capire come cambierà l’organizzazione della Commissione Esteri del Senato, quali saranno le nuove priorità e i fili conduttori dell’azione della neo presidente, una parlamentare dalla grande esperienza politica e figlia di uno degli ultimi statisti italiani. Infografica – La Biografia dell’intervistata Stefania Craxi Senatrice, come intende affrontare questo ... Leggi su api.follow (Di martedì 24 maggio 2022) Al netto delle polemiche politiche conseguenti alla sua elezione,è stata eletta nuova presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, con 12 voti a favore, mentre 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5s) succedendo a Vito Petrocelli, esponente del Movimento Cinque Stelle, che era stato travolto dalle polemiche per alcune fin troppo appariscenti posizioni filo russe. Vinta la conta dei voti ora c’è da capire come cambierà l’organizzazione della Commissione Esteri del Senato, quali saranno le nuove priorità e i fili conduttori dell’azione della neo presidente, una parlamentare dallaesperienzae figlia di uno degli ultimi statisti italiani. Infografica – La Biografia dell’intervistataSenatrice, come intende affrontare questo ...

CarloCalenda : Riassumendo: i 5S eleggono Il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tr… - Mov5Stelle : Il giorno prima della votazione sono iniziati dei movimenti strani che si sono concretizzati. Da Renzi a Meloni, t… - petergomezblog : Stefania Craxi, la neopresidente com. Esteri elogiava Putin e diceva “la vicenda della Crimea non è frutto di un’ag… - whosmony : RT @kiara86769608: Al posto del ‘putiniano’ Petrocelli arriva Stefania Craxi, già fervente ammiratrice di Putin - ufogufo : RT @confundustria: Stefania Craxi 'seguiró il diritto come fece mio padre Bettino Craxi' . -