Senato, Castellone (M5s): “Draghi passi in Parlamento prima del Consiglio Ue”. Faraone (Iv): “Grave che partito di maggioranza voti contro calendario” (Di martedì 24 maggio 2022) L’Aula del Senato ha respinto la richiesta presentata dal Movimento 5 stelle di modificare il calendario deciso dalla Conferenza dei capigruppo, perché il presidente del Consiglio, Mario Draghi, riferisse prima del Consiglio straordinario Ue, richiesta appoggiata anche da Fdi e Cal che già l’avevano formulata in Capigruppo. “Riteniamo che il premier debba passare in Parlamento per concordare la linea da portare in Europa” ha detto la capogruppo del M5s al Senato, Mariolina Castellone, intervenendo in aula a palazzo Madama. Tra i contrari Italia Viva: “Credo che sia abbastanza Grave che una forza di maggioranza decida di votare contro il calendario. Io voterò il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) L’Aula delha respinto la richiesta presentata dal Movimento 5 stelle di modificare ildeciso dalla Conferenza dei capigruppo, perché il presidente del, Mario, riferissedelstraordinario Ue, richiesta appoggiata anche da Fdi e Cal che già l’avevano formulata in Capigruppo. “Riteniamo che il premier debba passare inper concordare la linea da portare in Europa” ha detto la capogruppo del M5s al, Mariolina, intervenendo in aula a palazzo Madama. Tra i contrari Italia Viva: “Credo che sia abbastanzache una forza didecida di votareil. Io voterò il ...

Advertising

virgiliopaolo : RT @PoliticaPerJedi: Presidenze fallite finora da Conte: - gruppo Senato (Castellone vs. Licheri) - gruppo Camera (Crippa vs. Bonafede o al… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: In diretta dal Senato l’intervento della Capogruppo @MariaDomenicaC4 a seguito dell'informativa del presidente del Consigli… - NotizieTg : Armi,Conte a Draghi: 'Abbiamo già dato' 12.50 Il M5S chiede al premier Draghi di tornare in Parlamento, in vista… - AttilaAzureRive : RT @PoliticaPerJedi: Presidenze fallite finora da Conte: - gruppo Senato (Castellone vs. Licheri) - gruppo Camera (Crippa vs. Bonafede o al… - mauro13051948 : RT @PoliticaPerJedi: Presidenze fallite finora da Conte: - gruppo Senato (Castellone vs. Licheri) - gruppo Camera (Crippa vs. Bonafede o al… -