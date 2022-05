Sci | Fis a Milano per eleggere nuovo presidente e Consiglio per biennio 2022 2024

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 maggio 2022), 24 mag. - (Adnkronos) - Si terrà il 26 maggio apresso la sede del Comitato organizzatore di-Cortina 2026 al 44simo piano della Allianz Tower il Congresso della Federazione Internazionale dello Sci che eleggerà il proprioper il, a cui si aggiungono 18 consiglieri, mentre Hannah Kearney e Martti Jylha sono già rappresentanti degli atleti e lo rimarranno fino al 2023. La riunione vedrà la partecipazione in presenza di un delegato per ciascuna federazione, a cui si aggiungono due delegati per ciascuna delle nazioni candidate ai Mondiali dei prossimi anni, mentre altri due delegati per nazione prenderanno parte ai lavori on line. Candidato unico alla presidenza sarà lo svedese Johan Eliasch, diventato 10 mesi fa il numero ...