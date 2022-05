Roland Garros 2022: Lucia Bronzetti si arrende all’esordio alla lettone Jelena Ostapenko (Di martedì 24 maggio 2022) Finisce subito il primo Roland Garros della carriera di Lucia Bronzetti. La tennista romagnola è stata sconfitta dalla lettone Jelena Ostapenko, numero tredici del mondo, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Un primo set dominato dalla vincitrice del Roland Garros 2017, mentre nel secondo l’azzurra è stata brava a restare nel match e a giocarsi comunque le sue occasioni. Sono addirittura ventotto i vincenti di Ostapenko alla fine del match, ai quali ci aggiunge comunque sedici errori non forzati. Una buonissima percentuale anche con il servizio per la lettone, che ha vinto il 79% dei punti quando ha servito la ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Finisce subito il primodella carriera di. La tennista romagnola è stata sconfitta d, numero tredici del mondo, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Un primo set dominato dvincitrice del2017, mentre nel secondo l’azzurra è stata brava a restare nel match e a giocarsi comunque le sue occasioni. Sono addirittura ventotto i vincenti difine del match, ai quali ci aggiunge comunque sedici errori non forzati. Una buonissima percentuale anche con il servizio per la, che ha vinto il 79% dei punti quando ha servito la ...

