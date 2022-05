Reddito di cittadinanza, Renzi vuole abolirlo e attacca Conte (Di martedì 24 maggio 2022) “Vogliamo abolire il Reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. Ne parliamo stasera al Talent Garden di Roma e su Radio Leopolda”. È quanto scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Non al Reddito di cittadinanza, dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme promossa da Renzi “Chi vive di sussidi e dice ‘non vi preoccupate vi do il Reddito di cittadinanza’ – ha detto ancora l’ex premier – non sta investendo sul futuro, ma sta proponendo un meccanismo di paternalismo che vede nei cittadini dei sudditi e non dei leader e questo fa profondamente male al Paese. Se volete quella cosa li’ votatela, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 maggio 2022) “Vogliamo abolire ildie come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. Ne parliamo stasera al Talent Garden di Roma e su Radio Leopolda”. È quanto scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo. Non aldi, dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme promossa da“Chi vive di sussidi e dice ‘non vi preoccupate vi do ildi’ – ha detto ancora l’ex premier – non sta investendo sul futuro, ma sta proponendo un meccanismo di paternalismo che vede nei cittadini dei sudditi e non dei leader e questo fa profondamente male al Paese. Se volete quella cosa li’ votatela, ...

