Rdc | Inps | ad aprile 1 | 19 mln nuclei beneficiari per importo medio 561 euro

Advertising

INPS_it : Online l'#Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza. Nel mese di aprile 2022: ?? 1,09 milioni nuclei beneficia… - iconanews : Inps: ad aprile 1,19 mln famiglie con Rdc, 561 euro medi - fisco24_info : Inps: ad aprile 1,19 mln famiglie con Rdc, 561 euro medi: Nel mese spesi 668 milioni - CorriereUmbria : +++ Reddito di cittadinanza, coinvolte due milioni e 650mila persone #rdc #inps #datiinps #pdc #soldi… - INPS_it : #Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza #RdC #PdC. ?? 1,52 milioni i nuclei beneficiari nel primo quadri… -

Gazzetta del Sud

...19 milioni in totale (quasi 1,09 milionie 103mila PdC), con 2,65 milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 561 euro. Lo rileva l'nell'Osservatorio sul ......65 milioni di persone coinvolte (2,53 milionie quasi 118mila PdC) e un importo medio erogato a livello nazionale di 561 euro (588 euro per ile 270 euro per la PdC). Lo rende noto l'. L'... Quando pagano Reddito e Pensione di Cittadinanza a maggio 2022 Ecco DATE e GUIDA ROMA – Nel mese di aprile 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati 1,19 milioni in totale (quasi 1,09 milioni RdC e 103 mila PdC), con 2,6 ...e un importo medio erogato a livello nazionale di 561 euro (588 euro per il Rdc e 270 euro per la Pdc). A rendere noti i dati è l'Inps. L’importo medio varia sensibilmente con il numero dei ...