Quando gli hacker fanno sul serio (Di martedì 24 maggio 2022) Uno spettro si aggira per l'Italia e fa paura. E' un argomento di cui i professionisti del settore evitano di parlare: alcuni per scaramanzia, altri perché non hanno il coraggio o la forza di "immaginare l'inimmaginabile". Per quanto abbiano causato disservizi, irritazione e fatto molto rumore, gli attacchi DDoS degli ultimi giorni sono il minore dei mali rispetto a scenari parecchio più apocalittici. Il timore di un'escalation manifestato da Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza nazionale, è proprio quello che turba i sonni di chi si trova a proteggere le nostre infrastrutture, ma temo che il grande pubblico non abbia ben chiaro in cosa si potrebbe sostanziare la sopracitata "escalation". Per amore di conoscenza e passando sopra la mia leggera scaramanzia provo a fare alcuni esempi, ma si impone una premessa. A tal proposito riporto ...

