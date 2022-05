Advertising

CorriereCitta : Pomezia, conferenza locale per la sanità - CorriereCitta : Pomezia, Conferenza Locale per la Sanità: ecco gli investimenti e i progetti per il PNRR -

Il Corriere della Città

Ne hanno illustrato i contenuti questa mattina, a Roma, in unaaperta a colleghi e ... Sono previsti interventi a, Roma San Lorenzo e Roma Smistamento Il potenziamento di...... inizierà una serie di step, a partire dalladei servizi, per poi continuare con le ... Intantosi è distinta da tempo nella raccolta differenziata arrivando al 70% mentre a Roma è ... Pomezia, Conferenza Locale per la Sanità: ecco gli investimenti e i progetti per il PNRR In data 23 Maggio, si è svolta, a Pomezia, la Conferenza Locale per la Sanità presso l’aula consiliare del comune di Pomezia. Alla conferenza Eeano presenti il Direttore Generale Cristiano Camponi, il ...Alessio Bizzaglia sarà oggi a Viterbo per prendere i primi contatti con la città. L'imprenditore di Pomezia, già proprietario del Pomezia Calcio, ancora impegnato della ...