Perché gli Usa interverrebbero militarmente a Taiwan (ma non lo hanno fatto in Ucraina) (Di martedì 24 maggio 2022) In parallelo alla guerra in Ucraina si è improvvisamente riaperta la ferita Taiwan. Nel Mar Cinese non è scoppiato alcun conflitto, ma sono tornati a soffiare pericolosi venti di guerra. Poco importa se al momento a nessuno converrebbe aprire un fronte di fuoco a pochi passi dalla Cina. Le ultime dichiarazioni di Joe Biden hanno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 24 maggio 2022) In parallelo alla guerra insi è improvvisamente riaperta la ferita. Nel Mar Cinese non è scoppiato alcun conflitto, ma sono tornati a soffiare pericolosi venti di guerra. Poco importa se al momento a nessuno converrebbe aprire un fronte di fuoco a pochi passi dalla Cina. Le ultime dichiarazioni di Joe BidenInsideOver.

Advertising

reportrai3 : Tu mandi un messaggio in cui fai vedere i mitra, fai vedere i rolex, fai vedere i gioielli. Il messaggio è: con noi… - NicolaPorro : Colpo di scena. Gli analisti americani rivelano: 'Perché la guerra si sta complicando per Kiev' ?? - LegaSalvini : Riccardo #Molinari (Capogruppo Lega alla Camera): “L'Europa vuole costringere gli italiani a vendere la casa e inve… - DIORVMAR : RT @c4nyonlune: ci credo che gli piace io e te in comune abbiamo il nome perché veramente sei una figa pazzesca dio cane - Assuntacarmenc : RT @maolindas: Gli Umani si ritengono superiori agli animali ma ne siamo sicuri??? Non mi sembra, sennò non saremmo qui a ripetere SEMPRE le… -