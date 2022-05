NBA, a gennaio 2023 Chicago-Detroit di regular season andrà in scena a Parigi (Di martedì 24 maggio 2022) Grande annuncio da parte della NBA. La National basketball association ha ufficializzato che l’Nba Paris Game 2023 vedrà i sei volte campioni Chicago Bulls, e i tre volte campioni Detroit Pistons, disputare una partita della regular season all’Accor Arena di Parigi giovedì 19 gennaio 2023. I tifosi possono iscriversi segnalando il loro interesse per i biglietti e ottenere l’accesso alle informazioni sulla prevendita e molto altro visitando il sito NBAEvents.com/ParisGame. L’Nba Paris Game 2023 segnerà la terza partita a Parigi dei Bulls, che hanno disputato già nel 1997 due partite di precampionato nella capitale francese. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Grande annuncio da parte della NBA. La National basketball association ha ufficializzato che l’Nba Paris Gamevedrà i sei volte campioniBulls, e i tre volte campioniPistons, disputare una partita dellaall’Accor Arena digiovedì 19. I tifosi possono iscriversi segnalando il loro interesse per i biglietti e ottenere l’accesso alle informazioni sulla prevendita e molto altro visitando il sito NBAEvents.com/ParisGame. L’Nba Paris Gamesegnerà la terza partita adei Bulls, che hanno disputato già nel 1997 due partite di precampionato nella capitale francese. SportFace.

