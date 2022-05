Napoli, è fatta per il terzino sinistro: dal Getafe arriva Olivera (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Primo colpo del Napoli per la prossima stagione: visite mediche questa mattina a Villa Stuart, a Roma, per Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano proveniente dal Getafe. La conferma alle voci delle ultime ore arriva dal presidente del club spagnolo, Angel Torres, ai microfoni di CalcioNapoli24. “Abbiamo trovato – riporta il sito d’informazione – tra il Getafe e il Napoli l’accordo per Mathias Olivera, e anche il giocatore ha trovato l’accordo col club. Se supererà le visite mediche, sarà un giocatore del Napoli”. Superate le visite mediche, Olivera raggiungerà la nazionale dell’Uruguay. Prestito con obbligo di riscatto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Primo colpo delper la prossima stagione: visite mediche questa mattina a Villa Stuart, a Roma, per Mathiasuruguaiano proveniente dal. La conferma alle voci delle ultime oredal presidente del club spagnolo, Angel Torres, ai microfoni di Calcio24. “Abbiamo trovato – riporta il sito d’informazione – tra ile ill’accordo per Mathias, e anche il giocatore ha trovato l’accordo col club. Se supererà le visite mediche, sarà un giocatore del”. Superate le visite mediche,raggiungerà la nazionale dell’Uruguay. Prestito con obbligo di riscatto ...

Advertising

AlfredoPedulla : Operazione chiusa il 1 aprile, fatta saltare con voci senza fondamento. #Olivera sarà il nuovo esterno del #Napoli - muorzeco : @GaeBrancaccio @gloriapoch72 @ADeLaurentiis Dipende da cosa intendi per 'puntare allo scudetto'. Nessuno chiede di… - DanieleFerri10 : @Antonella_2610 Liscia, se fresca appena fatta a Napoli anche la sfogliatina è buonissima - tweetazzurri : @sscnapoli @FabianRP52 Che peccato perdere un giocatore così forte. Io contesto sempre la politica societaria del N… - PourSeba : @GRealta Gol di Giroud a Napoli, attimo di panico dopo Inter-Roma ma dopo la frittata di Radu ho detto tra me e me “è fatta” -