Milan: inizia la trattativa per rinnovare un titolare (Di martedì 24 maggio 2022) Il Milan sta preparando un nuovo contratto per Fikayo Tomori. Il difensore inglese è legato ai rossoneri fino al 2025 ma viste le grandi... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Ilsta preparando un nuovo contratto per Fikayo Tomori. Il difensore inglese è legato ai rossoneri fino al 2025 ma viste le grandi...

Advertising

LeviAck8_ : RT @GFI65: Parlava di Milan giovane e di calcio sostenibile, da ieri continuo a pensare che questo Milan è esattamente come lui lo voleva.… - AndreaTerraneo1 : RT @GFI65: Parlava di Milan giovane e di calcio sostenibile, da ieri continuo a pensare che questo Milan è esattamente come lui lo voleva.… - Rossonerosemper : RT @GFI65: Parlava di Milan giovane e di calcio sostenibile, da ieri continuo a pensare che questo Milan è esattamente come lui lo voleva.… - furgeTX : RT @GFI65: Parlava di Milan giovane e di calcio sostenibile, da ieri continuo a pensare che questo Milan è esattamente come lui lo voleva.… - DavideFm1899 : RT @GFI65: Parlava di Milan giovane e di calcio sostenibile, da ieri continuo a pensare che questo Milan è esattamente come lui lo voleva.… -