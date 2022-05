Kissinger: “La Russia non va sconfitta”. Ma non abboccate, per lui il nemico è sempre l’Europa (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag – Per l’uccellino della politica estera americana, la Casa Bianca sta sbagliando tutto, perché dovrebbe evitare di spingere l’Occidente allo scontro frontale con la Russia. Henry Kissinger non cambia insomma la sua storica visione e adesso punta il dito contro chi prova a infliggere una sconfitta sul campo a Mosca. A suo avviso è necessario un compromesso e l’Ucraina deve “avviare negoziati prima che si creino rivolte e tensioni che non sarà facile superare” rinunciando a qualche territorio in cambio della pace. E’ quanto affermato dal 98enne amico del cuore di Napolitano durante il World Economic Forum. Kissinger: “Errore fatale isolare la Russia” Kissinger ha precisato che “idealmente, il punto di caduta dovrebbe essere un ritorno allo status quo ante” invasione russa. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag – Per l’uccellino della politica estera americana, la Casa Bianca sta sbagliando tutto, perché dovrebbe evitare di spingere l’Occidente allo scontro frontale con la. Henrynon cambia insomma la sua storica visione e adesso punta il dito contro chi prova a infliggere unasul campo a Mosca. A suo avviso è necessario un compromesso e l’Ucraina deve “avviare negoziati prima che si creino rivolte e tensioni che non sarà facile superare” rinunciando a qualche territorio in cambio della pace. E’ quanto affermato dal 98enne amico del cuore di Napolitano durante il World Economic Forum.: “Errore fatale isolare laha precisato che “idealmente, il punto di caduta dovrebbe essere un ritorno allo status quo ante” invasione russa. ...

Advertising

La7tv : #la7retweet L'ex segretario di Stato americano, Henry Kissinger, è intervenuto a Davos: 'L'Occidente non dovrebbe c… - FeliceAquila : RT @Piccole_Note: Non solo @TheAtlantic un altro atlantista doc come #HenryKissinger , intervenendo al Forum di @Davos , ha avvertito sul… - Simmy882 : KISSINGER: L'UCRAINA DEVE CEDERE TERRITORIO Messaggio chiarissimo. Dopo il New York Times, anche Kissinger getta a… - Piccole_Note : Non solo @TheAtlantic un altro atlantista doc come #HenryKissinger , intervenendo al Forum di @Davos , ha avverti… - Piccole_Note : Non solo @TheAtlantic un altro atlantista doc come #HenryKissinger , intervenendo al Forum di @Davos , ha avvertit… -