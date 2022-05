Il riscaldamento globale nemico del sonno (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) - Il riscaldamento globale ci ruba il sonno. A sostenerlo è una ricerca condotta dall'Università di Copenhagen, che sottolinea come già ad oggi il troppo caldo nelle ore notturne ci stia sottraendo 44 ore di riposo l'anno e come questo numero di ore sia destinato ad aumentare, a causa del global warming. La mancanza di sonno ha ricadute possibili da non sottovalutare infatti ad essa è stata associata a una riduzione delle prestazioni cognitive, a una diminuzione della produttività, a una funzione immunitaria compromessa, a esiti cardiovascolari negativi, a depressione, rabbia e comportamenti suicidi. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) - Ilci ruba il. A sostenerlo è una ricerca condotta dall'Università di Copenhagen, che sottolinea come già ad oggi il troppo caldo nelle ore notturne ci stia sottraendo 44 ore di riposo l'anno e come questo numero di ore sia destinato ad aumentare, a causa del global warming. La mancanza diha ricadute possibili da non sottovalutare infatti ad essa è stata associata a una riduzione delle prestazioni cognitive, a una diminuzione della produttività, a una funzione immunitaria compromessa, a esiti cardiovascolari negativi, a depressione, rabbia e comportamenti suicidi.

Advertising

crimsongie : Il riscaldamento globale è tale che dopo aver vissuto questi ultimi 3 anni con punte di 48-50 gradi in città, in qu… - LocalPage3 : Il riscaldamento globale nemico del sonno - aftrotta2007 : E' questo un vero allarme mondiale, non il riscaldamento globale che nasconde grandi interessi economici dei potent… - gapetv : RT @pubbliprogresso: Secondo il Met, un servizio meteorologico nazionale britannico, esiste una possibilità del 48% di oltrepassare il limi… - pubbliprogresso : Secondo il Met, un servizio meteorologico nazionale britannico, esiste una possibilità del 48% di oltrepassare il l… -