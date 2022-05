Guardiano dello zoo mette la mano contro la rete, il leone lo azzanna e gli strappa un dito: “Pensavamo fosse uno spettacolo, poi il panico” (Di martedì 24 maggio 2022) Durante una visita guidata allo zoo di Santa Cruz, Giamaica, si è sfiorata la tragedia. Davanti alla cella dei leoni, un Guardiano, forse sicuro della confidenza con il felino, ha ripetutamente cercato di interagire con lui, richiamando la sua attenzione avvicinandosi alla gabbia e sbattendo le mani. In uno dei tanti tentativi, però, il leone è riuscito ad afferrargli un dito, non lasciandolo più andare. Una testimone ha raccontato al Jamaica Observer: “Quando è successo pensavo si trattasse di uno scherzo. Non pensavo stesse accadendo sul serio e non mi sono resa conto della gravità della situazione. Pensavo fosse uno spettacolo organizzato. Ovviamente quando l’uomo è caduto a terra tutti hanno capito che la cosa era seria e hanno iniziato a farsi prendere dal panico”. Dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Durante una visita guidata allo zoo di Santa Cruz, Giamaica, si è sfiorata la tragedia. Davanti alla cella dei leoni, un, forse sicuro della confidenza con il felino, ha ripetutamente cercato di interagire con lui, richiamando la sua attenzione avvicinandosi alla gabbia e sbattendo le mani. In uno dei tanti tentativi, però, ilè riuscito ad afferrargli un, non lasciandolo più andare. Una testimone ha raccontato al Jamaica Observer: “Quando è successo pensavo si trattasse di uno scherzo. Non pensavo stesse accadendo sul serio e non mi sono resa conto della gravità della situazione. Pensavounoorganizzato. Ovviamente quando l’uomo è caduto a terra tutti hanno capito che la cosa era seria e hanno iniziato a farsi prendere dal”. Dopo aver ...

Advertising

TibetNews11 : Il guardiano della #scimmia dal naso camuso 'Elfo delle nevi' dello #Yunnan - eiopago1 : ?? Proprietà dello Stato: casa di bando per il Guardiano-Idraulico fino ad anni '80 circa, allora anche quella dell'… - HarryBosch73 : @annatrieste Potrebbero mandare in onda i video del guardiano dello zoo che ti lancia il cibo, oltre le sbarre dell… - EsimioF : Se il guardiano bonazzo dello stabile dove lavoro non la smette di fermarmi e attaccar bottone potrebbero partire d… - MemeticKnight : @strange_days_82 La tizia dello IAI dimostra la stessa competenza nella sua materia del guardiano di porcilaia medio -