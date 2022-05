Fisco, casa e pensioni: la Ue bacchetta l?Italia. Patto di stabilità rinviato al 2024 (Di martedì 24 maggio 2022) L?Europa ferma per un altro anno il Patto di stabilità, ma intanto bacchetta l?Italia sui conti pubblici e la invita a «seguire una politica di bilancio prudente» e a... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 24 maggio 2022) L?Europa ferma per un altro anno ildi, ma intantol?Italia sui conti pubblici e la invita a «seguire una politica di bilancio prudente» e a...

Advertising

borghi_claudio : Giusto per evitare troppa aria fritta postiamo direttamente il documento originale. Ecco il PNRR come votato e appr… - giovanni_7 : RT @borghi_claudio: Giusto per evitare troppa aria fritta postiamo direttamente il documento originale. Ecco il PNRR come votato e approvat… - CreMaDrifter : RT @Libero_official: Occhio a cosa chiede l'Europa al governo italiano: perché rischiamo una valanga di tasse sui nostri immobili. Il #cata… - UbaldoLorenzo : RT @borghi_claudio: Giusto per evitare troppa aria fritta postiamo direttamente il documento originale. Ecco il PNRR come votato e approvat… - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: Giusto per evitare troppa aria fritta postiamo direttamente il documento originale. Ecco il PNRR come votato e approvat… -